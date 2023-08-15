الصحة تبرز أهمية الرضاعة الطبيعية فى تفادى وفيات الأطفال

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية تحمى الأطفال في السنة الأولى من عمره لأن نسبة الوفاة بين الأطفال الذين لا يحصلون على رضاعة طبيعية تزداد بـ 14 ضعفاً قبل بلوغهم سنة واحدة عن الأطفال الذين يتلقون رضاعة طبيعية خالصة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية مهمة وخاصةً في أول 6 أشهر من عمر الطفل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: أن الرضاعة الطبيعية تساهم في حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما يساعد علي الشفاء من الأمراض سريعا .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمالية الاصابة بالسرطان في منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض .

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية، والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا، واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.

وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل بناء على طلبه أى كلما يرغب فى الليل أو النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن الأم.