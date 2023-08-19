اليوم السابع
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ضبط 60 قضية تموينية و16 تاجرا يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة فى كفر الشيخ

السبت، 19 أغسطس 2023 09:10 ص
ضبط 60 قضية تموينية و16 تاجرا يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة فى كفر الشيخ حملة تموينية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، حملة لفحص تراخيص المحلات التجارية، والشهادات الصحية، ومراقبة السلع الغذائية والمنتجات المختلفة بالأسواق، والمخابز، ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لطرحها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وتمكنت الحملة من ضبط 35 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و20 عدم وجود شهادة صحية، و5 تقارير مخالفات مخابز خلال أسبوع، بنطاق مراكز كفر الشيخ، والحامول، وبلطيم، وبيلا، وفوه، ودسوق، ومطوبس، والرياض، وقلين وسيدى سالم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السجائر لدى 16 تاجرا من أصحاب محلات البقالة، يبيعون بأزيد من التسعيرة وبأسعار مضاعفة فى بعض الأماكن، منهم 8 من أصحاب محلات البقالة يبيعون بأزيد من التسعيرة بمركز دسوق و6 من أصحاب المحلات بمركز كفرالشيخ، و2 بمركز مطوبس، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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