اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 260 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء و116 عبوة منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:57 م
ضبط 260 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء و116 عبوة منتهية الصلاحية بكفر الشيخ سولار - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملات مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط كمية من السولار داخل طلمبة "رصيف" بدون ترخيص بمركز دسوق، قبل بيعها فى السوق السوداء، كما تم ضبط كمية من عبوات المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمركز مطوبس.

وضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، 260 لتر سولار مدعم، معبأة فى جراكن بحوزة " م.أ.م"، 44 سنة، صاحب طلمبة رصيف بدون ترخيص بمركز دسوق.، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق

كما تمكنت الحملة بمطوبس، من ضبط  "م.ب.م"، 34 سنة، مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمدينة مطوبس بحوزته 116 عبوة مواد غذائية متنوعة، منها منتجات ألبان، عصائر، فول مدمس وبسكويت وغيرها، منتهية الصلاحية وبدون فواتير، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة للتحقيق.


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حملات تموينية

سوق سوداء

سولار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة