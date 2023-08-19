شهود عيان يكشفون تفاصيل مصرع عروس وشاب في انقلاب سيارة "الزفة" بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشف شهود عيان تفاصيل مصرع عروس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي خاصة بالزفة، بمصرف مائي في منشأة القناطر، بالإضافة إلى مصرع قائد السيارة، وذكروا أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، بعدما فوجىء بسيارة أمامه، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها بالمصرف.

وأضاف شهود العيان، أنه تم إنقاذ العريس بينما لقيت العروس وقائد السيارة مصرعهما، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفنهما.

وأشار شهود العيان، إلى أن حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الأهالي الذين تجمعوا بمكان الحادث، خاصة بعد أن تحول الفرح إلى مأتم وسرادق عزاء.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف مائي، بطريق الحسانيين، في منشأة القناطر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي كانت تستقلها عروس انقلبت بالمصرف، مما أسفر عن مصرعها، كما لقى شاب يقود السيارة مصرعه في الحادث.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.