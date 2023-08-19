شاب يلقى بنفسه من الشرفة وسط المارة لمداهمة الشرطة منزله فى لبنان

إيمان حنا

شهدت ضاحية بيروت بلبنان، اليوم السبت، حادثا مروعا، حيث ألقى شاب بنفسه من شرفة منزله، بعد أن داهمت الشرطة المنزل لإلقاء القبض عليه، فسقط جثة هامدة وسط المارة ، الذين تجمهروا حول الجثمان محاولين التعرف على هوية القتيل. وقد تم احتجاز احتجاز اثنين من أقارب القتيل .

فيما أفاد مصدر أمني لبنانى أن الشاب سوري الجنسية ويشتبه بضلوعه في هجوم بحي السيدة زينب بدمشق في يوليو الماضي، والذي أسفر عن مقتل ستة على الأقل.

وذكر المصدر ، وفق "العربية" ، أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما وهو من منطقة التل السورية دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم، ومشتبه به فى حادث السيارة الملغومة التى انفجرت على مشارف حي السيدة زينب جنوب دمشق يوم 27 يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

فيما أعلن تنظيم داعش في اليوم التالي مسؤوليته عن الهجوم.