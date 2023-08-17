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رئيس منطقة الجيزة الأزهرية: حصدنا 5 مراكز بأوائل الثانوية على مستوى الجمهورية

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:27 م
رئيس منطقة الجيزة الأزهرية: حصدنا 5 مراكز بأوائل الثانوية على مستوى الجمهورية تكريم الطلبة الأوائل من أبناء المحافظة المتفوقين على مستوى الجمهورية
كتبت - مرام محمد

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أعرب الدكتور سمير أبو الخير رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، عن بالغ سعادته لحصد منطقة الجيزة الأزهرية 5 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023، مقارنة بالعام الماضي الذي حصلوا خلاله على مركز واحد فقط، قائلا للطلاب: "شكرا لكم ولأولياء أموركم على نجاحكم وتفوقكم".
 
تصريحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية جاءت خلال احتفالية أقامتها محافظة الجيزة، اليوم الخميس، لتكريم الطلبة الأوائل من أبناء المحافظة المتفوقين على مستوى الجمهورية في شهادات (الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية)، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات المحافظة.
 
وضمت قائمة الطلاب المكرمين في شهادة الثانوية الأزهرية، كلا من: (ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبها الأول على مستوى الجمهورية، والطالبة رحمة ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبي وترتيبها الرابع على مستوى الجمهورية، والطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن، والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر، والطالب أحمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث).

الاوائل

اوائل الثانوية الازهرية

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