زراعة الأشجار بالشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق بمدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن بيلا والرياض ودسوق وفوه، حملات متعددة منها حملات لزراعة وري الأشجار ، والاهتمام بالحدائق العامة، والمشاتل، وري الزراعات بالميادين والحدائق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، ونوابه باستكمال أعمال التجميل بمدخل المدينة وتطوير الأرصفة، وتركيب البلدورات بالأحواض الزراعيه، بالجزيرة الوسطى حفاظا على الشجار ، وتجميل ورى الزراعات ، وزراعة الأشجار بمدخل المدينة استكمالا، وذلك ضمن خطة تجميل المدخل لرفع كفاءته وتطويره بداية من دوران الشراقوه إلى ميدان كوبرى فرج متجها الى نصر العرب بمدخل المدينة، وذلك بحضور وائل عبد الرؤوف، نائب رئيس المدينة، والهام الشاذلي، نائب رئيس المدينة والعاملين بقطاع النظافة.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار تكثيف جهود القسم الزراعى لتجميل المدينة القسم الزراعى (المشتل ) التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق فى إضافة الزراعات الجديدة، والقيام باضافة زراعات بالأحواض الزراعية بالمدينة بزراعات جديدة، ومتابعة تنفيذ خطة عمل المشتل فى زراعة النباتات وعمل العقل والتوسعة فى الزراعات داخل المشتل، و تقليم وتهذيب الاشجار، ورى الاحواض الزراعية بالمدينة تحت إشراف نائب النظافة و التجميل، سند ابو كيلة، مدير المشتل، والدكتور علي عامر، فريق العمل المعاون لهم بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال قص وتهذيب الأشجار بعدد من الشوارع بالتعاون مع جهاز النظافة والحملة الميكانيكية ، فتم قص الحشائش والأشجار بشارع عبد المنعم رياض وجانبى الطرق، ونظافة الأحواض وتهيئتها للزراعة، ثم ري المنتزهات المنتشرة بالمدينة، وتم رفع مخلفات التهذيب والقص بواسطة معدات الوحدة المحلية.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال التجميل والتطوير بالمدينة، إضافة لري الأشجار وتهذيبها، وتهيئة الميادين لزراعة الأشجار المزهرة، كما تابع أعمال النظافة بالشوارع والميادين والقرى.