رفع كفاءة وزراعة أشجار محوري الشيراتون والمعمورة فى المنتزه بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة الأشجار للارتقاء بمستوى الحدائق بنطاق الحى والاهتمام بالمسطحات الخضراء، في إطار مواصلة الإهتمام بأعمال التجميل للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري لشوارع الحي.

وأعلن حي المنتزة ثان، برئاسة الدكتورة رباب مدني، أن إدارة الحدائق قامت بأعمال زراعة مسطح بالنجيلة، و زراعة الأحواض، مع ريهم ونظافتهم، أمام سور فتح الله، ومحوري الشيراتون والمعمورة السياحي، وشارع النبوي المهندس، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، ويأتي ذلك في سياق الاعتناء بالنباتات القائمة وزراعة نباتات جديدة في حدائق حي ثان المنتزة.

وعلي صعيد آخر، شن حي المنتزة ثان حملات لإزالة حالات الاشغال والإعلانات غير مرخصة، بطريق الكورنيش، وخلف قسم ثالث المنتزة، وخط رشيد قبلي، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 55حالة إشغال، ورصد وإزالة 10 إعلانات مخالفة، وتستمر الحملات لمنع استغلال المساحات الإعلانية، دون وجه حق ،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وقامت إدارة الكهرباء بحي المنتزة ثان، بتكثيف حملات صيانة مرفق الإنارة العمومية ورفع كفاءتها، استهدافا لتحسين مستوى البنية التحتية ،وسرعة الاستجابة فور رصد أي اعطال كهربائية، فضلا عن استمرارية رفع كفاءة مرفق الإنارة بنطاق الحي، قامت إدارة الكهرباء بالحي بأعمال إصلاح عطل ببورن إضاءة، وصيانة وإنارة 45 عامود ليد زوجي ، بطريق الطابية رشيد، وكذلك عزل الكابلات الأرضية والشبكات الهوائية عقب أعمال الصيانة الدورية بنطاق الحملات، و تتواصل أعمال الصيانة الدورية لشبكة الإنارة العمومية بنطاق الحي.



رفع كفاءة وزراعة الأشجار في المنتزة ثان بالإسكندرية



زراعة أشجار في ميادين المنتزة ثان في الاسكندرية



زراعة وتشجير الأشجار في المنتزة بالإسكندرية



