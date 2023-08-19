اليوم السابع
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السبت، 19 أغسطس 2023 11:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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رفع الراية الخضراء فى جميع شواطئ شرق الإسكندرية والحمراء غربا

السبت، 19 أغسطس 2023 11:36 ص
رفع الراية الخضراء فى جميع شواطئ شرق الإسكندرية والحمراء غربا شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار النسبي على شواطئ القطاع الشرقي، حيث رفعت شواطئ القطاع الشرقي الراية الخضراء، فيما تم رفع الراية الصفراء والحمراء على القطاع الغربى.
 
 
فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الامواج ، و هناك 6  شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية.
 
وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه .
 
 
وشدد الدكتور محمد عبد الرازق ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على ضرورة إلتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية إلا وسيتم توقيع غرامة طبقا لكراسة الشروط واذا تكررت المخالفة سيتم فسخ التعاقد ، مع ضرورة المتابعة والحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ و التأكد من صلاحيتها للإستخدام ،و المتابعة المستمرة وتجميع و رفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم والتأكيد علي انتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ. 
 
وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج   وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.و التوعية المستمرة للرواد بعدم الخضوع للابتزاز والاستغلال والتمسك بحقهم والابلاغ الفورى عن اى مخالفة يتعرضون لها من خلال الأرقام المسجلة علي بوابات الشواطئ ، وتوعية الرواد بمحانية دورات المياة .
 
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