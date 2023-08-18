إقبال المصطافين من المحافظات على شواطئ الإسكندرية.. فيديو وصور

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرزاق، إن نسبة الإقبال علي الشواطئ اليوم حققت شواطئ القطاع الشرقي ، ترواحت نسب الاشغال ما بين 70%الى 90%فى القطاع الشرقي ،ينما كانت نسب اشغال القطاع الغربي 30%الى 50% ، ورفعت بعض شواطئ القطاع الشرقي رايات صفراء، والشواطئ التى اكتمل بها حاجز الأمواج رفعت الريات الخضراء .

وأضافت السياحة والمصايف، أن شواطئ القطاع الغربي رفعت رايات حمراء نظرا للمواجهات الواسعة للبحر، لذلك ننصح متابعينا بعدم التوغل داخل مياة البحر والالتزام بالمساحات الامنه المحددة للنزول والاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ .

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني ، حيث تتميز محافظة الاسكندرية ب 64 شاطئ لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات