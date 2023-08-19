رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتابع انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية ، اليوم السبت، فعاليات امتحانات الشهادة الثانويةِ الأزهريةِ "الدور الثانى" فى معاهد منطقة الأقصر الأزهرية للعام الدراسى 2022/2023م، حيث يؤدى طلاب وطالبات القسم العلمى والأدبى الامتحان فى مواد (الفقه/ والتوحيد / والجبر والهندسة الفراغية).

وفى هذا الصدد أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على ضرورة التحقق من الإنضباط والإلتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالامتحانات داخل اللجان، مع توفير كافة الأجواء المناسبة التى تصب فى مصلحة الطالب، كما سيتم متابعة سير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك بالمنطقة وبإشراف مباشر من أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، وفضيلة الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان مدير عام العلوم الشرعية والعربية.

وفى نفس السياق تستعد منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، لدخول معهد الأقالتة الإبتدائي حيز التشغيل رسمياً عقب نهاية عمليات الإحلال والتطوير التي تمت فيه خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير الأبنية التعليمية، تحت ظل قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.

وقالت المنطقة الأزهرية بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم العمل فى معهد الأقالتة الإبتدائي، تحت إشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، والمهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة، والمهندس المشرف على الأعمال الإعتيادية، والمهندس محمد عبد الفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، وأحمد عبد الجواد فنى العملية، وبتنفيذ شركة الإنتاج الحربي، حيث يضم المعهد بعد تطويره.