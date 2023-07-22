خريطة المعاهد الأزهرية المدرجة بخطط التطوير بالأقصر قبل العام الدراسى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، العمل على قدم وساق فى إنشاءات وإحلال وتجديد 7 معاهد أزهرية لخدمة طلبة الأزهر الشريف فى المدن والقرى والنجوع قبل دخول العام الدراسي 2023/2024 المقبل، عبر خطة لتطوير المعاهد لدعم الطلبة والطالبات حول الأقصر.

ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إنه يتم العمل فى خطة المعاهد لتطويرها داخل 7 معاهد أزهرية، وهي ما يلي:- (إحلال معهد فتيات الأقصر إعدادى وثانوى - ترميم وإنشاء جناح بمعهد فتيات البياضية إعدادى وثانوى - إنشاء معهد الدويكات بنين + فتيات إعدادى وثانوى - إحلال معهد حسب ربه الإبتدائي - إحلال معهد بنين منشأة العماري إعدادى وثانوى - إحلال معهد الأقالتة الابتدائي - إنشاء جناح بمعهد طود البعيرات الإبتدائى)، وذلك ضمن مشاريع الخطة المعتمدة للمنطقة بالعام المالي الحالي، وضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير الأبنية التعليمية تحت ظل قيادة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ودعم وكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية والأمين العام للأزهر.

ويضيف الدكتور خليفة محمد إبراهيم لـ"اليوم السابع"، إنه تم ضمن الخطة تسليم معهد الأقالتة الإبتدائى بعد الإحلال والتطوير، بإشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية بقيادة المهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة، والمهندس المشرف على الأعمال الإعتيادية، والمهندس محمد عبدالفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، وأحمد عبد الجواد فنى العملية، وتشمل مكونات المعهد الجديدة بعد الإحلال والتجديد في الدور الأرضي فصل ذوي إحتياجات خاصة، وعدد 2 إدارة وميضة ومصلى ودورة مياه للطلبة والطالبات، ودورة ذوي إحتياجات خاصة وعدد 2 مخزن، وفى الدور الأول علوى عدد (4) فصول رياض أطفال، ومعمل وتحضير وتغذية وزائرة صحية ودورة رياض أطفال ودورة مدرسين ومدرسات، وفي الدور الثاني علوي توجد صالة أنشطة وكمبيوتر وعدد (4) فصول وإدارة، والدور الثالث علوى تضم عدد (7 ) فصول وإدارة والدور الرابع علوى عدد (7) فصول وإدارة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إنه بالنسبة لمشروع تعلية دور بجناحي معهد الأقصر الإبتدائي الجديد، فقد تم الإستلام الإبتدائى للجناحين بعد عن عملية التعلية، وضمت لجنة إستلام جناحى معهد الأقصر الإبتدائي الجديد، كل من المهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة، والمهندس صابر عبدالعظيم الطاهر المهندس المشرف على الأعمال الإعتيادية، والمهندس محمد عبدالفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، وعرابي كمال عرابي فني العملية، حيث أن أعمال التعلية اشتملت على إنشاء 10 فصول جديدة.

كما شملت تلك المشروعات فى خطة المعاهد الأزهرية بالأقصر، مشروع تعلية دور في مجمع معاهد نجع الطويل "إبتدائي وإعدادي وثانوي للبنين والبنات، والذي تم تسليمه قبل نهاية موعد التسليم المقرر بشهر كامل، كما يجرى متابعة إنشاءات معهد جديد بقرية البغدادي فى الدويكات، حيث تفقده قيادات المنطقة عبر لجنة لمتابعة الإنشاءات داخله، وضمت اللجنة كل من عبد الله صالح أحمد محمد رضوان وكيل المنطقة، ومحمود الطيب أحمد مدير التعليم الإعدادى.