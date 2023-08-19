رئيس جامعة القناة يعتمد نتيجة المعهد الفني للتمريض والطالبات يتصدرن العشر الأوائل

الإسماعيلية- صبرى غانم

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، نتيجة السنه النهائية للمعهد الفني للتمريض، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح % 71.27، مُقدماً التهنئة لـ 625 خريجًا، مؤكداً على الدور الملموس الذي يقوم به قطاع التمريض في دفع منظومة الصحة إلى الأمام، من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .

كما حرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة لطلاب المعهد، مُتمنياً لهم حياة مهنية وشخصية موفقة، موضحاً إحصائية النتيجة والتي جاءت كالتالي :

حصل 88 طالبا وطالبة على تقدير عام ممتاز ، 291 على تقدير عام جيد جداً ، 231 على تقدير عام جيد، و15على تقدير مقبول .

ومن جانبها - أعلنت الدكتورة وفاء عبد العظيم أسماء الطلاب العشر الأوائل على المعهد والتي جاءت بالترتيب كالتالي : هاجر سليمان اهنيد ، نورهان إبراهيم إبراهيم ، سلمى مسعد عبده ، رحمه عبد الغفار فؤاد ، مروه إبراهيم السيد ، هاجر علاء محمود ، دينا خلف الله عبد العزيز ، منة الله أحمد فاروق ، ندى محمود أحمد ، آلاء وليد متولي .

فيما أوضحت الدكتورة رحاب الكفل مدير المعهد الفني للتمريض أن الطالبات حصلن على المراكز العشر الأوائل وحصل جميعهن على تقدير عام ممتاز .

وقال الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم أنه تم إعلان النتائج عبر البرنامج ومن خلال الخدمة الصوتية .