رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد امتحانات الدور الثانى للثانوى الأزهرى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، اليوم امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية والتى انطلقت بقسميها العلمي والأدبي، اليوم السبت الموافق 19/8/2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.

وشملت الجولة الميدانية أعمال الامتحانات من داخل لجنتي معهدي بنين وفتيات القويرى بإدارة غرب؛ حيث أطمأن فضيلته على توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات، وشدد على ضرورة إزالة أي عقبات قد تواجه العملية الامتحانية، ونبه على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات.

كما اطمأن في بداية جولته على مركز الأسئلة وخروج خطوط سير أوراق الامتحان إلى مقر اللجان، وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووصولها إلى مقر اللجان. وفى نفس السياق تابع الأستاذ أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والمشرف على الامتحانات من قطاع المعاهد الأزهرية مركز الأسئلة وخروج خطوط سير الأسئلة، كما قام سيادته بمتابعة أعمال الامتحانات من داخل مقر لجنتي معهدي بنين الإسكندرية وسموحة النموذجي، حيث يمتحن طلاب وطالبات القسمين الأدبي والعلمي في مادة الفقه (لجنة أولى)، بينما يمتحن طلاب وطالبات (لجنة ثانية) للقسم الأدبي في مادة التوحيد، والقسم العلمي في مادة والجبر والهندسة الفراغية.