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ذا هيل: حاكم فلوريدا يتعهد باستخدام "القوة المميتة" لمحاربة مهربى المخدرات

السبت، 19 أغسطس 2023 01:12 م
ذا هيل: حاكم فلوريدا يتعهد باستخدام "القوة المميتة" لمحاربة مهربى المخدرات رون ديسانتيس - حاكم فلوريدا
كتبت رباب فتحى

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تعهد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس بمحاربة مهربي المخدرات المشتبه بهم عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة إذا تم انتخابه رئيسًا، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال ديسانتيس أمس الجمعة في مقابلة فى برنامج "ذا جازرينج"  ، وهو حدث سنوى يستضيفه المذيع الإذاعى المحافظ إريك إريكسون: "سوف نسمح باستخدام القوة المميتة ضد العصابات".

وأشار المرشح الجمهوري للرئاسة إلى مهربي المخدرات المشتبه بهم الذين يعبرون الحدود ويهربون الفنتانيل. وأضاف "هذا هو آخر شيء يمكنهم القيام به لأننا سنتركهم ميتين على الحدود."

وتابع قائلا "لدينا الآن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يموتون من جرعات زائدة من الفنتانيل وكل ذلك يتم إحضاره لأن الحدود ليست آمنة ولأن العصابات لديها سيطرة أكبر على حدودنا أكثر مما نتمتع به".

وأشار ديستانتيس إلى اقتراح الهجرة الخاص به بعنوان "مهمة وقف الغزو بلا أعذار" ، مكررا وعوده السابقة بأنه سيعلن أن المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية حالة طوارئ وطنية وينتهي من بناء جدار على الحدود.

قال ديسانتيس لإريكسون: "سنبني جدارًا ، وسنبقى في المكسيك ، ونوقف الغزو ، وسنفعل كل ذلك". "ولكن عندما يكون لديك عصابات تعمل بالطريقة التي تعمل بها ، فإنها تعمل مثل المنظمات الإرهابية الأجنبية لأنها تقتل شعبنا. إنهم يسممون شعبنا ".

وتحدث ديسانتيس من قبل عن استخدام "القوة المميتة" ضد المهاجرين المشتبه فى تهريب المخدرات. في الأسبوع الماضى ، سُئل المرشح عما إذا كان من الممكن أن يستخدم ضربات الطائرات بدون طيار على الأراضي المكسيكية ، حيث رد قائلا: "سوف نقبل التحدى ضد عصابات المخدرات. سوف نحتفظ بالحق بالتأكيد. إذا كانوا يغزون بلدنا ويقتلون شعبنا ، فلدينا الحق في الدفاع عن هذا البلد ".

 

 


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