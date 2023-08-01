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منافس ترامب الجمهورى يضع برنامج "الاستقلال الاقتصادى" ويراهن على الطبقة الوسطى

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:41 ص
منافس ترامب الجمهورى يضع برنامج "الاستقلال الاقتصادى" ويراهن على الطبقة الوسطى ترامب وديسانتيس
كتبت: نهال أبو السعود

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تعهد رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا والمرشح لانتخابات الرئاسة الامريكية 2024 بتنفيذ خطط اقتصادية تدعم الطبقة الوسطى، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال ديسانتيس - في كلمة له أمام حشد من أنصاره في ولاية نيوهامشير: "إننا اليوم نعلن استقلالنا الاقتصادي عن النخب الفاشلة والسياسات التي أضرت الطبقة الوسطى" ، مؤكدا أن تنشيط الحرية الاقتصادية يتطلب بناء اقتصاد يضع مخاوف المواطنين من أولوياته، مشددا على ضرورة استعادة السيادة الاقتصادية من الصين.

وأضاف ديسانتيس: "لا مزيد من العجز التجاري الهائل ولا مزيد من استيراد البضائع ذات الملكية الفكرية المسروقة".

 

وقالت شبكة ايه بي سي، ان المرشح الجمهوري للرئاسة اخذ مهلة قصيرة من جدول مليء بالأحداث الصغيرة لطرح خطة من 10 نقاط أطلق عليها "إعلان الاستقلال الاقتصادي".

 

وتردد سياساته الاقتصادية الجديدة وتتوسع في أجزاء رئيسية مختلفة من عرضه للناخبين المحافظين حتى الآن ، بما في ذلك الوعد بإصلاح قانون الضرائب في البلاد ، لجعله أبسط وأكثر قدرة على المنافسة ؛ الوعد بالقضاء على  الدولة البيروقراطية وإطلاق العنان لقطاع الطاقة المحلي وتحديث وتعزيز استقلالية الطاقة الأمريكية.

 

كما تتعهد خطته الجديدة بضمان نمو اقتصادي بنسبة 3% - أعلى بقليل من المعدل الحالي - و نهضة صناعية كبيرة ، بهدف أن تصبح رقم 1 في العالم للحرف الماهرة بحلول عام 2030".

 

 


رون ديسانتيس

انتخابات أمريكا 2024

الجمهوريين

فلوريدا

اقتصاد امريكا



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