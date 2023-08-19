دورة تدريبية لطلاب كلية الشرطة عن فهم حقوق النزلاء بمراكز الإصلاح

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

عُقدت دورة تدريبية بمقر أكاديمية الشرطة لطلبة وطالبات كلية الشرطة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/8/2023م حتى يوم الأربعاء 16/8/2023م ، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات.

تعرف خلالها الطلبة والطالبات على ماهية قواعد الأمم المتحدة (نيلسون مانديلا) لمعاملة السجناء من خلال دراسة التطور التاريخى لقواعد معاملة السجناء والإلمام بالمبادئ الأساسية المنظمة لتلك القواعد، وتم استعراض بعض تجارب الدول فى آلية التفتيش الداخلية كما ورد بكتيب تقييم مدى الامتثال لقواعد "نيلسون مانديلا" قائمة لآليات التفتيش الداخلية، وفهم حقوق النزلاء ومعاملتهم وفقا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

وفى ختام الدورة تم استعراض أهم الإنجازات الوطنية فى مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالوزارة والذى انعكس على الطلبة والطالبات بمزيد من التثقيف والفهم والوعى بالقواعد الدولية والأممية فى مجال معاملة السجناء للوصول إلى تطوير أداء هؤلاء الطلبة بمجرد انخراطهم فى مجالات العمل الأمنى فى المستقبل القريب عقب التخرج .