دليلك للبرامج الجديدة والمميزة بكلية الزراعة جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

بدأت كل كلية من كليات جامعة عين شمس وتزامنا مع انطلاق مراحل التنسيق المختلفة ، الإعلان عن برامجها المميزة والبرامج الجديدة بكل كلية والتى تتميز بها عن غيرها من مثيلاتها فى الجامعات الأخرى .

وينشر "اليوم السابع" البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بكلية الزراعة جامعة عين شمس ، كما يلى :

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية

- برنامج الزراعة العضوية

- برامج بكالوريوس العلوم الزراعية باللغة العربية

- برنامج الإنتاج النباتي تخصص فرعى بساتين ومحاصيل

- برنامج الإنتاج الحيوانى تخصص فرعى انتاج حيوانى وإنتاج دواجن وإنتاج أسماك

- برنامج علوم الأغذية تخصص فرعى صناعات غذائية وتكنولوجيا الألبان

- برنامج وقاية النبات تخصص فرعى حشرات ومبيدات وأمراض نبات

- برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية تخصص فرعى اقتصاد زراعى وتنمية ريفية

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية

- برنامج إدارة الجودة

- برنامج الزراعة العضوية

- برنامج تكنولوجيا وإدراة المشروعات الزراعية

- برنامج الميكنة الزراعية تنمية ريفية

- برنامج بكالوريوس الهندسة الزراعية

جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.