اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية"

السبت، 19 أغسطس 2023 04:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر اليوم محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.
 
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

خلية العجوزة

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