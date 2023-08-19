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حياة كريمة بالشرقية.. الكشف على 2881 مواطنا بقافلة طبية بعرب درويش

السبت، 19 أغسطس 2023 11:17 ص
حياة كريمة بالشرقية.. الكشف على 2881 مواطنا بقافلة طبية بعرب درويش القافلة الطبية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية عرب درويش، التابعة لمركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، ضمن مبادرة حياة كريمة، واستمرت لمدة يومين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
 
واشتملت القافلة على عدد 14عيادة، بها 12 تخصصا طبيا وهى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بعرب درويش، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2881 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.
 
وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الشرقية

حياة كريمة

صحة الشرقية



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