محافظ قنا: الكشف على 680 مواطنًا فى قافلة طبية استثنائية بفرشوط

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية استثنائية بقرية الحاج سلام، ونجع صفر بمركز فرشوط ضمن فعاليات القوافل الطبية المجانية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 680 مواطنًا فى عدد من التخصصات الطبية المختلفه بواقع " 320 حالة طب أطفال، 254 حالة أمراض باطنة، 77 حالة أمراض نساء وتوليد، 30 حالة تنظيم الأسرة "، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‬

وقال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه تم تنظيم هذه القافلة بشكل استثنائي في قرية الحاج سلام، نظرا لحاجة القرية إلي توفير الخدمات الطبية المختلفة، وتم صرف جميع الأدوية للحالات مجانا، مشيرًا إلى أن المديرية حريصة على تغطية جميع قرى ونجوع المحافظة، وتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.