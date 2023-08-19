حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة بحى المنتزه ثان فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، حملة مكبرة على الإعلانات المخالفة بالحي، والتصدي لكل أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، وتركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات الميدانية، وإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة والإشغالات وفقا الضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضحت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان، أنها دفعت قسم الإعلانات بالحى، لشن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 10 إعلانات مخالفة وكذلك رفع الإشغالات التى تعوق الطريق العام بمناطق متفرقة بنطاق الحي.

وكانت الحملة استهدفت إزالة حالات الإشغال والإعلانات غير المرخصة ، بطريق الكورنيش ، و خلف قسم ثالث المنتزة ، و خط رشيد قبلي، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 55حالة إشغال ورصد و إزالة 10 إعلانات مخالفة، وتستمر الحملات لمنع استغلال المساحات الإعلانية، دون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وعلي صعيد آخر ، قامت إدارة الكهرباء بحي المنتزة ثان، بتكثيف حملات صيانة مرفق الإنارة العمومية ورفع كفاءتها، استهدافا لتحسين مستوى البنية التحتية للمرافق بالشارع السكندرى.

وأعلن حى المنتزة ثان، أنه من خلال سرعة الاستجابة فور رصد أى أعطال كهربائية بنطاق الحي، نفذت إدارة الكهرباء بالحي أعمال إصلاح عطل ببورن إضاءة ، وصيانة وإنارة 45 عامود ليد زوجى، بطريق الطابية رشيد، وكذلك عزل الكابلات الأرضية والشبكات الهوائية عقب أعمال الصيانة الدورية بنطاق الحملات، وتتواصل أعمال الصيانة الدورية لشبكة الإنارة العمومية بنطاق الحي.