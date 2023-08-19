حملات مكثفة بشركات توزيع الكهرباء لرفع عداد أى مشترك تراكمت عليه فاتورتان

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تشن حملات مكثفة لتحصيل المتأخرات لدى المشتركين، لافتا إلى أنه يتم رفع العداد عن المشترك واستبداله بعداد مسبوق الدفع فى حالة تراكم المديونيات على المشترك على الأقل بفاتورتين.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه الحملات الهدف منها رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن شركات التوزيع تعطى المشترك مهلة لسداد المبلغ أو تقديم طلب التقسيط.

وقال المصدر إن هناك عدة منافذ إلكترونية لسداد فواتير الاستهلاك الشهرية، منها منافذ فورى على مستوى الجمهورية، وتطبيقات الكهرباء الذكية، علاوة على تفعيل خدمة سداد قيمة فاتورة الاستهلاك على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونيه على مدار الساعة.

وأوضح المصدر أن كل ما يحتاجه المشترك هو كود السداد الإلكتروني ليتمكن من السداد، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يكون حريصا جدا عن إدخال كود السداد الإلكتروني، خاصة أنه لا يمكن لا يمكن استرداد قيمة الأموال المسددة حال إدخال الأرقام بشكل خاطئ.