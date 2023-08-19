حب الشباب الهرموني .. افهم العلاقة بين الهرمونات وصحة الجلد

كتبت إيناس البنا

تلعب الهرمونات دورًا محوريًا في الجسم ويعتبر الجلد أكبر عضو في الجسم، يعمل كحاجز وقائي ضد العناصر الخارجية ويعكس الصحة الداخلية، من بين العديد من العوامل التي تؤثر على صحة الجلد.

حب الشباب الهرموني، مصدر قلق شائع للعديد من الأفراد، ويسلط الضوء على التفاعل المعقد بين التقلبات الهرمونية وصحة الجلد.

التأثير الهرموني

وفقًا لموقع "healthline"، الهرمونات هي جزيئات تنظيمية تنظم مجموعة واسعة من وظائف الجسم، في حين أن آثارها متنوعة، إلا أنها تؤثر بشكل كبير على صحة الجلد بسبب تفاعلها مع الغدد الدهنية، التي تنتج مادة دهنية تسمى الزهم، الأندروجينات، وهي فئة من الهرمونات الذكرية الموجودة في كل من الذكور والإناث، لها صلة خاصة بحب الشباب الهرموني. تحفز زيادة مستويات الأندروجين إنتاج الزهم، ما يؤدي إلى ظهور البشرة الدهنية وانسداد المسام، وهو السبب الرئيسي وراء ظهور حب الشباب.

البلوغ والمراهقة

يمثل البلوغ تحولًا هرمونيًا كبيرًا يؤثر على صحة جلد المراهقين، خلال هذه الفترة ، يعاني الجسم من طفرات في إنتاج الأندروجين، مما يؤدي إلى زيادة نشاط الغدد الدهنية. يشكل إنتاج الدهون المفرط ، إلى جانب التخلص من خلايا الجلد الميتة، أرضًا خصبة للبكتيريا المسببة لحب الشباب. وبالتالي ، فإن حب الشباب الهرموني منتشر بشكل خاص بين المراهقين، وغالبًا ما يسبب الضيق ويؤثر على احترام الذات.

متلازمة تكيس المبايض

بالنسبة لبعض النساء، يعد حب الشباب الهرموني أحد أعراض الحالات الأساسية مثل متلازمة تكيس المبايض، تتضمن متلازمة تكيس المبايض اختلالات هرمونية يمكن أن تؤدي إلى زيادة إنتاج الأندروجين، لا يؤدي هذا الخلل الهرموني إلى ظهور حب الشباب فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى ظهور مظاهر جلدية أخرى مثل الشعرانية (نمو الشعر الزائد) والثعلبة (تساقط الشعر). غالبًا ما تتضمن إدارة متلازمة تكيس المبايض نهجًا متعدد الأوجه ، يعالج الجوانب الهرمونية والجلدية.

الحمل

يستلزم الحمل تحولات هرمونية عميقة يمكن أن تؤثر على صحة الجلد، بينما تعاني بعض النساء من وهج الحمل بسبب زيادة تدفق الدم والتغيرات الهرمونية ، تواجه أخريات حب الشباب الهرموني، يمكن أن تؤثر التقلبات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون على إنتاج الزهم ودوران خلايا الجلد ، مما يؤدي أحيانًا إلى ظهور حب الشباب، ومع ذلك ، فإن علاج حب الشباب الهرموني أثناء الحمل يتطلب الحذر ، لأن بعض أدوية حب الشباب قد تشكل مخاطر على الجنين النامي.

إدارة حب الشباب الهرموني

فهم الأساس الهرموني لحب الشباب أمر بالغ الأهمية للإدارة الفعالة، يمكن أن تساعد العلاجات الموضعية التي تحتوي على مكونات مثل البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك أو الريتينويد في السيطرة على حب الشباب عن طريق تقليل الالتهاب وفتح المسام، قد يوصي أطباء الأمراض الجلدية أيضًا باستخدام موانع الحمل الفموية للنساء لتنظيم التقلبات الهرمونية وتخفيف حب الشباب.