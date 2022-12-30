كل ما تريد معرفته عن حب الشباب الهرموني

كتبت فاطمة ياسر

حب الشباب الهرموني يعد نوعا من أنواع حب الشباب التي يجب التعرف عليها، وعلاجه بشكل سريع، ولذا يستعرض اليوم السابع كل ما يخص هذا النوع من حب الشباب، وذلك وفقا لموقع “clevelandclinic”.

ما هو حب الشباب الهرموني؟

يعد نوعا من أنواع حب الشباب، حيث يرتبط الإصابة به إلي حدوث الاضطرابات الهرمونية التي يشهدها الجسم، بدايةً من مرحلة البلوغ، ويظهر الحبوب ويطلق عليه حب الشباب الهرموني.

ما هي أسباب ظهور حب الشباب الهرموني؟

-يظهر خلال الدورة الشهرية.

-خلال فترة انقطاع الطمث.

-يعاني منه الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض.

- قلة النوم.

-الإصابة بالإجهاد.

- القلق والتوتر الشديد.

- تناول الأدوية الهرمونية لبناء العضلات.

- تناول حبوب منع الحمل.

ما هي أعراض حب الشباب الهرموني؟

يظهر حب الشباب الهرموني على هيئة بثور ورؤوس سوداء وبيضاء في بعض الأماكن بالجسم، منها، الجبهة، الرقبة، الأنف، والذقن، وحول الفم، وأسفل الخدين، و خلف الرأس، و الكتفين، و الصدر، وقد يصل الأمر إلي ظهور نتوءات جلدية تحتوي على صديد، و خراجات تحتوي على سوائل.

ما هو علاج حب الشباب الهرموني؟

يتم علاج حب الشباب الهرموني، فيصف الكريمات الموضعية أو يلزم المريض باستخدامها مع تناول المضادات الحيوية، وقد يلجأ إلى جلسات الليزر للتخلص من العلامات التي قد يكون مسببها حب الشباب، ويجب أن تنظيف البشرة يوميًا بغسول الوجه المناسب، مع اتباع نظام غذائي منخفض الكوبوهيدرات والسكريات، والابتعاد عن الضغط النفسي.