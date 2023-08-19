حبس عاطل لضبطه بـ6 كيلو حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دوائر اقسام الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع فى الاتجار بالمخدرات.

وعلي الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات والضبط، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.