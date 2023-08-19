وبحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية، فإن المدن التي أعلنت حالة التأهب القصوى حتى الأن هي العاصمة الإيطالية روما، وفلورنسا وبولونيا وبيروجيا وبريشيا وبولزانو ولاتينا وريتى.

وأوضحت أن هناك 6 مدن أخرى تناشد المواطنين فيها بتوخي الحذر وهي، جنوة وفيتربو وفيرونا وتريست وباليرمو وفروزينوني.

وقال خبراء الأرصاد في ايطاليا إن "إعصار نيرو مازال مستمر ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة وهو ما يعادل تقريبًا أول موجتين حراريتين الشهر الماضي".

وتعتبر وزارة الصحة الإيطالية الإعصار تهديدا لجميع السكان وليس فقط الفئات الضعيفة مثل المرضى وكبار السن والأطفال، حيث عكفت وزارة الصحة الايطالية خلال الأسابيع الماضية على تفعيل خط خاص بالمساعدة للمواطنين لطلب المساعدة والمشورة حول التعامل مع ارتفاع الحرارة.

وكان قد صرح خبراء الأرصاد الايطاليون في وقت سابق، بأن موجة الحر الأخيرة في إيطاليا الناجمة عن "إعصار نيرو" الأفريقي ستبقي البلاد في ظروف شديدة الحرارة.