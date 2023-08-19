وأضافت الإدارة - بحسب بيان لها اليوم - أن ذلك تم بعد وجود معلومات وإعداد كمين لضبطهم، فيما أشارت إلى أنه تم إخبار النيابة العامة بقابس، حيث أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.