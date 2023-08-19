تعرف على نتائج 41 زيارة نفذها "التفتيش المالى" على مدن وقرى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

. شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، على أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة فى مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن فى كافة القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإدارى، ومكافحة كافة صور الفساد الذى يعرقل جهود الدولة التنموية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الأستاذ أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجارى، فى مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التى تشارك فى فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل فى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التى تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة فى عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه41 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 9 زيارات ( لمجالس قرى: صفط راشين / ببا، براوه / اهناسيا، دنديل/ ناصر، إبشنا /بنى سويف، بهبشين/ ناصر، باروط/بنى سويف، قمبش/ بــبــا، الميمون/ الواسطى، بجانب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف.

وفى قطاع الصحة تم تنفيذ 19 حملة تفتيش شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وهى الوحدات الصحية بقرى (صفط راشين، طرشوب، بنى محمد راشد، الحكامنة، براوه، منشأة عبد الصمد ( الوحدة الصحية شاطر زادة)، إبشنا، دنديل، نزلة حنا الفنت، اقفهص، أبو صير باروط، أهوه، هليه) بجانب مستشفى حميات بنى سويف، معمل الرصد البيئى بإدارة بنى سويف، مستشفى الرمد، مكتب صحة ثان/بندر.

، بجانب 9 زيارات فى قطاعات التعليم والزراعة والتضامن والطب البيطرى والشباب والرياضة، شملت(مدرسة مصطفى كامل الابتدائية ببهبشين /إدارة ناصر التعليمية، مدرسة باروط التجارية بنات / إدارة بنى سويف، مدرسة قمبش الابتدائية المجمعة بنين/ إدارة ببا ) بجانب إدارة التطوير التكنولوجى، علاوة على الجمعية الزراعية بمنقريش /إدارة بنى سويف الزراعية، الإدارة البيطرية ببــبــا، إدارة تضامن سمسطا، مركز شباب منقريش، الشبان المسلمين، مركز شباب مدينة بنى سويف، وقد تم خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح، رصد 360حالة غياب وترك عمل، فى حين تم فحص 7شكاوى عادية، بجانب فحص 3 شكاوى نيابية نيابة إدارية "القسم الأول" وتم إخطارهم بنتيجة الفحص بعد العرض على السلطة المختصة.

وقد كلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالى والإدارى، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التى تم اتخاذها حيال المخالفات التى تم رصدها، وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوى بالمنشآت الخدمية، والعمل على تلافى كافة القصور الإدارى فى بعض الملفات الحيوية والخدمية، مع استمرار المتابعة والمرور الدورى، واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التى تم رصدها لضمان عدم تكرارها.