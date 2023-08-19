السكرتير المساعد ببني سويف يواصل تفقد الحملات الميكانيكية لمعدات المحافظة

بنى سويف هانى فتحى

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد فى محافظة بنى سويف، بجولة تفقد خلالها أقسام الحملات الميكانيكية بالوحدتين المحليتين لمركزي ومدينتي ناصر وبني سويف، حيث رافقه كل من، المهندسة نيرمين إميل مدير الحملة الميكانيكية، محمد جمال بإدارة التفتيش المالي بديوان عام المحافظة ورؤساء ونواب الوحدات المحلية.

وخلال الزيارة اطمأن السكرتير العام المساعد على كفاءة ومدى جاهزية عناصر ومعدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية للتعامل مع الأزمات والطوارئ حال حدوثها،والتي شملت لوادر وجليدرات وسيارات المياه وسيارات الكهرباء وغيرها، وتمت المراجعة للمعدات من حيث إتمام الصيانة الدورية والنظافة، وحالة السيارات العامة، والتنبيه بضرورة تلافي الملاحظات.

كما تم عقد اجتماعات بمقار الوحدات المحلية ،ناقش خلالها السكرتير العام المساعد آليات وسير العمل في ملف النظافة، والإجراءات المنفذة حيال تراكمات القمامة، ورفع إشغالات الطريق العام، مشدداً على أهمية وضرورة تنظيم العمل وحسن توفير بيئة صحية ونظيفة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

شهد الزيارة حضور كل من ،هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ومسؤولي الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.