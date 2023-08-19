ترحيب واسع بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن أحمد دومة " إنفوجراف "

عبر سياسيون ونواب وأحزاب عن سعادتهم بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، موجهين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدين أن مثل هذه القرارات تعزز من ملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.

واستخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، والقوى السياسية.

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف أبرز ردود الفعل على قرار الرئيس السيسى:



ترحيب واسع بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن أحمد دومة