تايوان تتوقع انخفاض إنتاج صناعة أشباه الموصلات المحلية بقيمة 12.7% خلال 2023

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كشفت التوقعات الرسمية فى تايوان، اليوم /السبت/، أن إجمالى إنتاج صناعة أشباه الموصلات فى البلاد خلال 2023 من المتوقع أن ينخفض بنسبة 12.7% عن العام السابق، والذى يعد انخفاضا هائلا فى أكبر دولة مُصنعة لأشباه الموصلات على مستوى العالم.

وذكرت وكالة أنباء تايوان المركزية (سى إن إيه) أن توقعات معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية، الذى ترعاه الحكومة التايوانية، تعد ارتفاعا عن التقديرات السابقة التى توقعات انخفاض إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 12.1%.



وبحسب معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية فى تايوان، فإن انخفاض إنتاج أشباه الموصلات فى البلاد يرجع إلى ضعف الطلب العالمى بسبب ارتفاع التضخم والارتفاعات الشديدة فى أسعار الفائدة فى جميع أنحاء العالم.



وتوقع التقرير الحديث أن يصل ناتج صناعة أشباه الموصلات المحلية فى تايوان إلى 4.22 تريليون دولار تايوانى جديد فى عام 2023.