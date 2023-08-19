بايدن: القمة الثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان لم تكن بشأن الصين

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن الجمعة، إن القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، لم تكن عن الصين، وإنما كانت عن بناء منطقة إندو-باسيفيك مزدهرة ومسالمة.
وأشار إلى أن الصين طرأت في القمة، ولكن القمة "لم تكن عنها".
وبشأن الحرب في أوكرانيا قال بايدن: "إذا كنا وقفنا مكتوفي الأيدي، أي رسالة يوجهها هذا إلى تايوان؟"
وعقدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قمة ثلاثية الجمعة، لتعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية في كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأميركية إذ تسعى الدول الثلاث لإظهار الوحدة فيما بينها في مواجهة تنامي نفوذ الصين والتهديدات النووية من جانب كوريا الشمالية.
بايدن: القمة الثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان لم تكن بشأن الصينالسبت، 19 أغسطس 2023 02:00 ص
الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات
قال الرئيس الأمريكى جو بايدن الجمعة، إن القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، لم تكن عن الصين، وإنما كانت عن بناء منطقة إندو-باسيفيك مزدهرة ومسالمة.
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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن الجمعة، إن القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، لم تكن عن الصين، وإنما كانت عن بناء منطقة إندو-باسيفيك مزدهرة ومسالمة.
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