انطلاق أولى مراحل الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا فى 5 مراكز بكفر الشيخ غدا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق المرحلة الأولى من الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا في 5 مراكز ومدن بالمحافظة، غداً الأحد، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وإشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

وأكدت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أنّه تم التجهيز للحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، والتي من المُقرر أنّ تنطلق صباح الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، وسيتم خلال هذه الحملة إجراء مسح ميداني لـ10% من سكان ريف محافظة كفر الشيخ، لعلاج الحالات الإيجابية للبلهارسيا.

وأضافت القرش، أنّ المرحلة الأولى من الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا تشمل 5 مراكز ومدن بمحافظة كفر الشيخ وهي «كفر الشيخ، ودسوق، والرياض، وفوه، وسيدي غازي»، مشيرةً إلى أنّ هذه الحملة تأتي ضمن خطة الدولة للقضاء على الأمراض المتوطنة، والحرص على تحسين الأوضاع الصحية للمواطنين.