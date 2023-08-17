اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 01:46 م
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بدء فعاليات تقصى حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية بالغربية

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:21 م
بدء فعاليات تقصى حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية بالغربية البلهارسيا - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، عن بدء فعاليات المسح الميداني لنسبه 10% من سكان كافة قرى المحافظة، بغرض تقصي حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية، وذلك في الفترة من 2023/8/20 إلي 2023/11/20 بإجمالي مستهدف 376 الف 405، وذلك في إطار القضاء على البلهارسيا في عام 2026.
 
 
وأشارت المديرية في بيان لها أنه سيتم المسح بواسطة فريق مدرب من وزارة الصحة يقوم بالفحص والعلاج مجاناً لكل حالات الإصابة المكتشفه، وسوف يتم عمل علاج جماعي للمربعات السكنية التي يتم رصد بها نسبة الإصابة بالبلهارسيا بنسبة 1% أو أكثر.
 
 
 
 

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