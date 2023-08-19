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انتهاء قواعد الجزيرة النووية لأول مفاعل بالضبعة تمهيدا لتركيبه فى أكتوبر

السبت، 19 أغسطس 2023 07:30 ص
انتهاء قواعد الجزيرة النووية لأول مفاعل بالضبعة تمهيدا لتركيبه فى أكتوبر الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم الانتهاء من الصبات الخرسانية لقواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول بقدرة 1400 ميجا وات، كاشفا أنه من المتوقع تركيب مصيدة قلب المفاعل الأول فى 6 أكتوبر المقبل.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيارة ممثلي هيئة الرقابية النووية والإشعاعية واستشاريها (VO-Safety) للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة تأتى كأحد الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة، والتي تم خلالها الاطلاع على الوثائق التصميمة المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال، والتحقق من توافقها مع كافة المتطلبات التنظيمية.

وقال الوكيل إن نجاح الزيارة التفتيشية يعتبر تتويجا لمجهودات فرق العمل الخاصة بهيئة المحطات النووية، وتعاظم الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات الأولى والثانية والثالثة، وثمرة للتعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

جدير بالذكر أنه من المخطط أن تتم أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.


الضبعة

المحطات النووية

هيئة المحطات النووية

اليوم السابع بلس



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