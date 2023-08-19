انتداب الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على طفلة عقب وفاتها بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قررت النيابة العامة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الصفة التشريحية علي جثمان تلميذة بالصف الخامس الابتدائى، توفيت أثناء الاستحمام بحمام مؤجر داخل الشاطئ، عقب خروجها من مياه البحر الأبيض المتوسط بشاطئ البحر الأبيض المتوسط بشاطئ الزهراء التابع لمدينة مصيف بلطيم.

وقررت جهات التحقيق من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة البرلس بعمل تحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وقوفًا علي حقيقتها، وكذلك تحديد ما إذا كان هناك إهمال متعمد تسبب فى وفاة الطفلة من عدمه، وكذلك تكليف أحد الأطباء الشرعيين بتحديد سبب وكيفية الوفاة.

كانت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، قد شهدت أمس وفاة رودينا محمد سعد، 11 سنة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، ومقيمة بمركز الحامول، لصعق كهربائى.

تلقي مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بأنه أثناء استحمام الطفلة في أحد الحمامات العمومية المؤجرة بمصيف مدينة بلطيم، تعرضت لصعق كهربائي نتج عنه إصابتها ليجري نقلها إلى مستشفى بلطيم النموذجي، ثم وردت إشارة أخرى من نقطة شرطة مستشفى بلطيم النموذجي تفيد بوفاة الطالبة متأثرة بإصابتها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض علي مؤجر الحمام العمومي، وجارى عرضه علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيق فى الواقعة وكذلك جرى تحرير محضرا بالواقعة.