اليوم السابع
Ads
السبت، 19 أغسطس 2023 02:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: لا شكاوى بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

السبت، 19 أغسطس 2023 02:14 م
محافظ كفر الشيخ: لا شكاوى بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الثانوية العامة
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن أداء 283 طالبا وطالبة، امتحان مادتي اللغة العربية، وأداء 75 طالبا وطالبة امتحان مادة التربية الدينية، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، ولم تتلق غرف العمليات أي مخالفة أو شكاوى.
 
وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات.
 
وأضاف عبد الله، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.
 

كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

غرف عمليات

مديرية التربية والتعليم

ثانوية عامة



الموضوعات المتعلقة

تعليم الجيزة: 85% نسبة حضور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثانى

السبت، 19 أغسطس 2023 01:59 م

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان اللغة العربية.. الطلاب: الأسئلة مباشرة ومتوسطة من حيث الصعوبة.. ووزير التعليم: الاختبارات تسير بشكل منتظم وضبط حالات غش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

السبت، 19 أغسطس 2023 11:58 ص

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة العربية.. فيديو

السبت، 19 أغسطس 2023 10:29 ص

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان اللغة العربية

السبت، 19 أغسطس 2023 09:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة