وأوضح خفر السواحل - في بيان نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - أن قارب دورية عثر على 41 شخصا في وقت مبكر من صباح اليوم على متن قارب مطاطي قبالة جزيرة "ليسبوس"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء جميع المهاجرين بأمان ونقلهم إلى أحد مراكز الاستقبال في الجزيرة.

وأشار إلى أن قارب دورية تابعا له تمكن عقب مطاردة، في وقت سابق اليوم، من إيقاف قارب آخر يحمل 17 شخصا بالقرب من جزيرة "أركوي" في بحر إيجه، لافتا إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى جزيرة "بطمس"، كما تم اعتقال أحدهم للاشتباه في انتمائه إلى شبكة تهريب.