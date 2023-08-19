"المركزي للمحاسبات" يطالب الدلتا للسكر بتصريف إنتاج بقيمة 1.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات ، بتصريف الإنتاج من المخزون السلعي تام الإنتاج لشركة الدلتا للسكر بما يعود بالنفع على الشركة، يأتي ذلك بعد زيادة قيمة المخزون من 532 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2022 إلى 1.842 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2023 بزيادة 1.31 مليار جنيه بنسبة نمو 246%.

أوضح الجهاز أن سبب هذه الزيادة إلى ارتفاع مخزون الإنتاج التام إلى 1.468 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2023 مقابل 45.931 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2022 مما كان له الأثر في حساب تكلفة المبيعات بنحو 1.422 مليار جنيه، كما بلغت كمية المخزون من السكر البيض 106 آلاف طن مقابل 92.8 ألف طن بزيادة قدرها 13.2 ألف طن بنسبة 14.22%، كما بلغ رصيد مخزون الإنتاج التام من المولاس 106 آلاف طن مقابل 49 ألف طن بزيادة قدرها 57 ألف طن بنسبة 116%.

كما أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتشغيل الاقتصادي لوحدتي تكرير السكر بالشركة، وذلك بعدما بلغت تكلفتهما 11.6 مليون جنيه، رغم شراء الشركة سكر خام هذا العام بلغ 49 ألف طن، وكذلك استمرار انخفاض استغلال ماكينات مكعبات السكر البالغ تكلفتها 5.4 مليون جنيه، والتي بلغت 2%، وتحمل الشركة 415 ألف جنيه قيمة إهلاك تلك الأصول محملة على المصروفات العمومية والإدارية، ولم تقم الشركة بدراسة الإضمحلال في قيمة تلك الوحدات في ضوء انخفاض العائد الاقتصادي المحقق.

شدد الجهاز على ضرورة العمل على تنشيط مبيعات شركة الدلتا للسكر، وذلك بعد انخفاض كمية مبيعات المولاس عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو عام 2023 بنسبة 55.3%، عن الفترة المقابلة، وبلغت كمية المبيعات 29.226 طن مقابل 65.331 طن عن ذات الفترة من العام السابق، كما انخفضت كمية مبيعات العلف بنسبة 13%، حيث بلغت كميته في 30 يونيو عام 2023 نحو 93.6 ألف طن مقابل 107.5 ألف طن عن ذات الفترة من العام السابق، على الرغم من زيادة قيمة مبيعات العلف بنحو 234.7 مليون جنيه بنسبة 43%، وهو ما يرجع إلى الزيادة السعرية خلال فترة المركز المالي.

كما أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بإدارة أموال شركة الدلتا للسكر بما يعظم عوائدها، وذلك بعد ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية (عملة محلية) في 30 يونيو عام 2023 البالغة 1.114 مليار جنيه مقابل 62.6 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2022.