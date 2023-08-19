إزالة حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بقرى مركز بنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة والتجميل بالمدينة والقرى التابعة، والتي أسفرت عن رفع القمامة والمخلفات من طريق أحمد وهبة والطريق الدائري وعزبة بلبل وطريق السادات والمدخل البحري وطريق ديمو والحي الغربي وشارع صلاح سالم وشارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل.

وقامت الحملة بإزالة عدة حالات تعدٍ بالبناء المخالف علي أرض زراعية بقرية منشأة عاصم، وبني حمد ورياض باشا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، فضلا عن إيقاف أعمال بناء بأحد الأبراج بشارع حلمي الملط، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، إن تلك الحملات تأتى في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المدن بتكثيف أعمال تطوير وتجميل مداخل المدن والقرى ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، والوقوف على متطلبات القرى وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية.