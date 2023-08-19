السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم " ش.ح.ح" بالسجن 3 سنوات، بعد اتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "م.ع.م" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه ونقله إلى المستشفى للعلاج بعد التعدى عليه من قبل المتهم وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.