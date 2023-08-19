اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لفنى مصاعد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

السبت، 19 أغسطس 2023 02:45 م
السجن المشدد 3 سنوات لفنى مصاعد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة حبس، ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل - كريم صبحى

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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، فني مصاعد بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.
 
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5106 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، أن المتهم "م ر."، 32 سنة، فني مصاعد، في يوم 30 أبريل الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخـدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
وشهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بأنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة، فانتقل حيث أيقن تواجده فأبصره يقوم بعرض على آخر مجهول قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وإياها ولاذ الآخر بالفرار.
 
وتابع معاون المباحث أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها عدد 7 قطع بنية اللون لذات المخدر، وكذا عثر حوزته على وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر له بإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

الاتجار بالمخدرات

جنايات الجيزة

أمن الجيزة



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