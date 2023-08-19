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الرئيس السيسي: وزارة النقل حصلت على 2 تريليون جنيه لتطوير جميع المرافق

السبت، 19 أغسطس 2023 07:44 م
الرئيس السيسي: وزارة النقل حصلت على 2 تريليون جنيه لتطوير جميع المرافق الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تغيير سلوكيات بعض المواطنين فيما يخص التعامل مع التطوير الذي شهدته وسائل النقل يكون من خلال جودة وسيلة النقل نفسها، مضيفا: "كل حاجة ممكن تتعمل ومن ضمن الحاجات اللى ممكن تساهم في تغيير الذوق العام للناس وتصرفاتهم هي جودة الوسيلة".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء تفقد الإكاديمية العسكرية: "المواطن لما يبقى واقف وشايف مترو جميل ومحطة كويسة في فرصة لتغيير السلوك، وإعادة المقارنة بين القطر اللي موجود حاليا واللى كان موجود من عشر سنين، وإحنا جددنا كل حاجة ووزارة النقل أخذت 2 تريليون جنيه".

الرئيس السيسي

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