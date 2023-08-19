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الرئيس السيسي: الهدف من القمة الثلاثية فى العلمين إبقاء القضية الفلسطينية حية

السبت، 19 أغسطس 2023 07:47 م
الرئيس السيسي: الهدف من القمة الثلاثية فى العلمين إبقاء القضية الفلسطينية حية الرئيس السيسي
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين في العلمين هو الإبقاء على أن تبقى القضية الفلسطينية حية، موضحا أن ما يحدث جزء من جهود الدول الثلاثة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني لإقامة دولته الفلسطينية.
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بجولة الأكاديمية العسكرية، أن القضية الأساسية فيما يخض الوضع الفلسطيني هو إيجاد حل للقضية من خلال حل الدولتين، وتوفير عناصر الأمن والآمان لكل البلدين، كما وجه رسالة للطلاب الحاضرين قائلا: "اطمئنوا على البلد دي ربنا موجود".

الرئيس السيسي

الاكاديمية العسكرية المصرية

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