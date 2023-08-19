الرئيس السيسى: نسير بشكل جيد فى الربط الكهربائى ونتعاون مع اليونان وإيطاليا

كتب إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تسير بشكل جيد في أمر الربط الكهربائي مع اليونان، وكذلك مع إيطاليا، ومصر بها محطة غاز مسال في إدكو مريوط، مردفا: "إحنا كل الغاز الموجود عندنا بيتم تصديره للدول التي تحتاجه، وأنا بتكلم هنا على دول الشمال".

أضاف الرئيس السيسي: "لو فيه فرصة نتعاون أكتر من كده هنتعاون، والهيدروجين الأخضر هو الفرصة الموجودة دلوقتي، وإحنا عندنا أراضي واسعة جدا وممكن تولد طاقة شمسية وطاقة رياح، والطاقة الخضراء بتم توليد الهيدروجين بها ثم نقله إلى أوروبا أو الدول المحتاجة لهذه الطاقة، وهذا هو المستقبل اللي ممكن مصر تحط اسمها فيه، وإحنا ماشيين في المجال ده بشكل كويس".