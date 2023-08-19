وتناول اللقاء وفق بيان للرئاسة الليلة، الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم والدور الموكل للهيئة في فرض احترام القانون في كافة مراحل العملية الانتخابية حتى تكون هذه الانتخابات تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية.

وخلال هذا اللقاء، التطرق إلى مسألة سد الاماكن الشاغرة بمجلس الهيئة في أقرب الآجال ليتسنى لها اتخاذ القرارات كما ينصّ على ذلك القانون.