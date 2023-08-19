وأكد الرئيس التونسى- بحسب بيان صادر عن الرئاسة الليلة- على ضرورة الانسجام بين كل الوزارات في إطار السياسة التي يضبطها رئيس الدولة.

وشدد رئيس الجمهورية على الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011، وهذه المراجعة صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في الفترة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة.

وأشار رئيس الدولة إلى أن مثل هذا السلوك لا بد أن يحاسب عليه من قام به لا سيّما وأنه سلوك منتشر في عدد من الإدارات مثلما حصل أيضا بالنسبة إلى تعطيل عدد من المشاريع بحجج واهية في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والشركات الأهلية وغيرها.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه يجب على الإدارة أن تقوم بدورها وأن يشعر كل مسؤول أنه في خدمة الدولة لا في خدمة جهة معينة أو مجموعة ضغط تتخيل نفسها قادرة على تعطيل سياسات الدولة.

وذكر رئيس الجمهورية بأن الإدارة امتداد للسلطة السياسية عليها واجب التنفيذ ولا يُقبل مستقبلا منها أي مماطلة أو تعطيل، هذا إلى جانب أن عديد المواطنين والمواطنات صاروا لقضاء شؤونهم رهن إرادة مسؤول يتخيل نفسه فوق أي محاسبة.