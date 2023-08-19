اليوم السابع
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"التعليم والتضامن" تعلنان نتائج البرنامج الوقائى لحماية الطلاب من المخدرات

السبت، 19 أغسطس 2023 12:27 م
"التعليم والتضامن" تعلنان نتائج البرنامج الوقائى لحماية الطلاب من المخدرات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد فعاليات إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، والذى تم تنفيذه كمرحلة أولى فى 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الماضى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها: تعلن فاعليات إعلان النتائج بحضور الدكتور  رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الأحد  20 أغسطس الجارى بمقر المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

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