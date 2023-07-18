"أطفالنا فى عيونا وقوتنا فى شبابنا" أنشطة للحماية من تعاطى المخدرات بحدائق أكتوبر

كتب مدحت وهبة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق سلسلة أنشطة توعوية جديدة بمنطقة حدائق أكتوبر إحدى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان تحت شعار "أطفالنا فى عيونا.. وقوتنا فى شبابنا"، وذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، والذى يتم تنفيذها حاليا فى العديد من المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير بالإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد واسطبل عنتر.

كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال بمنطقة حدائق أكتوبر بمشاركة 250 طفلا من أبناء الأسر فى منطقة حدائق أكتوبر، لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابى وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج باستمرار تنفيذ البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان، حيث يتم تنفيذ زيارات منزلية لرفع وعى قاطنى المناطق المطورة، وبعض المناطق المجاورة بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة.

ووجهت الوزيرة بتوفير الخدمات العلاجية والتي تتمثل في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج" مجانا وفى سرية تامة لأى مريض إدمان من أبناء هذه المناطق.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكى والأنشطة الفنية التى يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة الأطفال من أبناء المناطق المطورة، وأيضا الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج "اختار حياتك" للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات ،كذلك تنفيذ إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية ،وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج ، أيضا تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" للحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.